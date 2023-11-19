وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال

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أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة عذيب انترجراف السعودية” في محافظة رأس الخير.
وأبرز برنامج التأهيل والإحلال، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مطور مواقع شبكة الإنترنت: شهادة البكالوريوس في تخصص برمجة الحاسب الآلي.
– مدير مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.
وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)