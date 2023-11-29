وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال

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أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة الفناري للمقاولات” في منطقة جازان.
وأبرز برنامج التأهيل والإحلال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير مشروع.
– مهندس مدني.
– مفتش مدني وسلامة.
– مشرف مدني (عدد وظيفتين).
– كهربائي (عدد وظيفتين).
– مشغل معدات ثقيلة (عدد وظيفتين).
وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)