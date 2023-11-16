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وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٠ مساءً
وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود

وبيّنت جامعة الملك سعود، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مسؤول تدريب الحماية من الحريق.

– مدير إدارة المخاطر.

– مساعد أول وحدة طبية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 2 جمادى الأولى 1445هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء الموافق 15 جمادى الأولى 1445هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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