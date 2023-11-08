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وظائف شاغرة لدى روشن العقارية

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٣ مساءً
وظائف شاغرة لدى روشن العقارية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في كل من الرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف روشن العقارية

وأبرزت شركة روشن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير أول العمليات الرقمية.

– مدير إدارة الطاقة.

– مساعد تنفيذي.

– مدير التدقيق الداخلي.

– مدير إدارة المرافق.

– مدير أول رؤى المستهلك.

– أخصائي أول مراقبة التكاليف والميزانية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة روشن، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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