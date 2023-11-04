وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وجازان، والرياض.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس قسم المبيعات (الجبيل).

– فني ميكانيكي (جازان).

– أخصائي معادن (جازان).

– مشغل معدات (الجبيل).

– مهندس المعدات الدوارة (الجبيل).

– مهندس أول عمليات المصنع (الجبيل).

– أخصائي إدارة الأنظمة التشغيلية (الجبيل).

– مشرف أول إدارة المواد (الجبيل).

– مهندس أول معدات (الجبيل).

– ممثل مبيعات (الرياض).

– مشرف أول الكهرباء (الجبيل).

– منسق المبيعات والعمليات (الجبيل).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)