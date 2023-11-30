وظائف شاغرة لدى شركة الفنار الاتحاد يتقدم على الخليج بثنائية بنزيما وكورونادو أكثر من 200 فنان على مدار ثلاثة أيام في مدل بيست ساوندستوم راحة ورفاهية ومثالية التنزه في حديقة البهجة بالدمام غابري فيغا يخطف نجومية مباراة أبها والأهلي مؤتمر ميزانية السعودية 2024 الخميس المقبل بـ 4 جلسات للوزراء إيلون ماسك يسب معلنين غادروا إكس! فراس البريكان يتفوق على الدوسري عرض إبداعي بأضواء الليزر ضمن احتفال نور الرياض في نسخته الثالثة رقم مميز لـ مارتن كامبانيا في دوري روشن
أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس موقع.
– مهندس اختبار.
– مهندس مبيعات.
– مدير المرافق/ التقدير.
– مهندس المرافق الكهربائية.
– مدير قسم التأمين.
– مدير مشروع.
– مستشار تقني أول.
– أخصائي أبحاث السوق.
– مدير وحدات الأعمال.
وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)