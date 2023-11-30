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وظائف شاغرة لدى شركة الفنار Icon الاتحاد يتقدم على الخليج بثنائية بنزيما وكورونادو Icon أكثر من 200 فنان على مدار ثلاثة أيام في مدل بيست ساوندستوم Icon راحة ورفاهية ومثالية التنزه في حديقة البهجة بالدمام Icon غابري فيغا يخطف نجومية مباراة أبها والأهلي Icon مؤتمر ميزانية السعودية 2024 الخميس المقبل بـ 4 جلسات للوزراء Icon إيلون ماسك يسب معلنين غادروا إكس! Icon فراس البريكان يتفوق على الدوسري Icon عرض إبداعي بأضواء الليزر ضمن احتفال نور الرياض في نسخته الثالثة Icon رقم مميز لـ مارتن كامبانيا في دوري روشن Icon

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وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٧ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس موقع.

– مهندس اختبار.

– مهندس مبيعات.

– مدير المرافق/ التقدير.

– مهندس المرافق الكهربائية.

– مدير قسم التأمين.

– مدير مشروع.

– مستشار تقني أول.

– أخصائي أبحاث السوق.

– مدير وحدات الأعمال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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