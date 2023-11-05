وظائف شاغرة لدى شركة رتال

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أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الخبر، والرياض، وجدة.
وأبرزت شركة رتال للتطوير العمراني، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مصمم نماذج.
– مهندس معماري.
– مدير مراقبة المشروع.
– مهندس الصحة والسلامة والبيئة.
– مهندس نماذج.
– مشرف الصحة والسلامة والبيئة.
– فني تركيب حجر رخام.
– فني سباكة.
– فني دهان.
– مهندس كهرباء.
– سكرتير تنفيذي.
– مشرف الموقع.
وأوضحت شركة رتال للتطوير العمراني، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)