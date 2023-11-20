وظائف شاغرة لدى شركة روشن العقارية

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أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت شركة روشن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل مراقبة الوثائق.
– مسؤول المشاركة المجتمعية.
– أخصائي الاستثمار الاجتماعي.
– محلل أول المبيعات.
– مدير أول تخطيط وجدولة المشاريع.
– أخصائي أول تمويل المنازل.
وأوضحت شركة روشن، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)