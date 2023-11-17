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وظائف شاغرة لدى شركة قطار سار

الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ صباحاً
وظائف شاغرة لدى شركة قطار سار
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف قطار سار

وأبرزت الشركة السعودية للخطوط الحديدية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مشرف الخدمات الإدارية.

– مساعد خدمة الركاب.

– قائد القطار الرئيسي.

– مدير حيازة الأراضي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة السعودية للخطوط الحديدية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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