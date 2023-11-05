وظائف شاغرة لدى شركة NOMAC وظائف إدارية شاغرة بشركة المراعي وظائف شاغرة لدى الملاحة الجوية الأهلي والرياض في مباراة تصحيح المسار ضربات أمنية متلاحقة توقع مهربي القات والحشيش المخدر أم توثق معاناة أولادها إلى المدرسة سيرًا على الأقدام تحت زخات المطر المسابقات تعدل موعد مباراة الفتح والفيحاء جامعة طيبة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة الدماغ لا يعالج محادثات Zoom بنفس طريقة اللقاء المباشر إطلاق تميمة كأس العالم للأندية 2023 غدًا
أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من رأس الخير، وأملج.
وأبرزت شركة نوماك أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أمين المخزن (رأس الخير).
– فني كهربائي (رأس الخير).
– مهندس كهرباء (رأس الخير).
– نائب مدير عام المصنع (أملج).
وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)