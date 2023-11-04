وظائف شاغرة لدى فروع متاجر الرقيب

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أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الخبر، والرياض، وجدة.
وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مساعد مبيعات (الخبر).
– مصمم موشن جرافيك (الخبر).
– مساعد مبيعات (الرياض).
– مساعد مبيعات (جدة).
– مراجع داخلي أول (الخبر).
– موظف مشتريات (الخبر).
– مساعد القانونية والامتثال (الخبر).
– محلل أعمال/ التجارة الإلكترونية (الخبر).
– محاسب أول/ حسابات المدفوعات (الخبر).
وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)