وظائف شاغرة في مجموعة الراشد وظائف شاغرة لدى فروع NOMAC منتخب طاجيكستان يكتسح باكستان بسداسية ريال مدريد يختار بديل أنشيلوتي من البريميرليج SSC تنقل مباراة السعودية والأردن ولي العهد: نطالب جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل مانشيني يسعى لاستغلال معاناة دفاع الأردن في قبضة حرس الحدود.. 4 مخالفين حاولوا تهريب 80 كجم قات مخدر الجماهير تنتظر مشاركة أحمد حجازي وظائف لدى قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي
أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من الشعيبة، وبريدة، ورأس الخير، والرياض.
وأبرزت شركة نوماك أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مخطط الصيانة (الشعيبة).
– مهندس كهرباء (عدد وظيفتين/ بريدة).
– مهندس كهرباء (رأس الخير).
– مهندس كهرباء (الرياض).
وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)