Icon

وظائف شاغرة لدى مستشفيات رعاية Icon وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا Icon وظائف شاغرة في محطة بوابة البحر الأحمر Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية Icon وظائف شاغرة في الخطوط السعودية Icon وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة Icon وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالدمام Icon وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير Icon ميسي يضرب موعدًا مع كريستيانو رونالدو بموسم الرياض في فبراير 2024 Icon المنتخب السعودي يُنهي الشوط الأول ضد الأردن بثنائية صالح الشهري Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مستشفيات رعاية

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢١ مساءً
وظائف شاغرة لدى مستشفيات رعاية
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمستشفيات التابعة لها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف رعاية الطبية

وأبرزت الشركة الوطنية للرعاية الطبية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
لقطات لـ أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد في الرياض

لقطات لـ أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد في الرياض

تكدس مروري على طريق جدة الرياض

تكدس مروري على طريق جدة الرياض

– أخصائي طب طوارئ.

– طبيب عام.

– طبيب مقيم/ طب طوارئ.

– طبيب نائب/ طب أطفال عام.

– منسق الفواتير والمطالبات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة الوطنية للرعاية الطبية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هبوط أسعار النفط وسط ترقب بيانات اقتصادية مهمة
السوق

هبوط أسعار النفط وسط ترقب بيانات اقتصادية...

السوق
عبدالرزاق حمدالله يهز شباك الفيحاء مبكرًا
الرياضة

عبدالرزاق حمدالله يهز شباك الفيحاء مبكرًا

الرياضة
اللقطات الأولى لقطار مغناطيسي معلق أسرع من الطائرة
تكنولوجيا

اللقطات الأولى لقطار مغناطيسي معلق أسرع من...

تكنولوجيا
بنزيما عن التعادل ضد الحزم: الدوري في البدايات
آخر الاخبار

بنزيما عن التعادل ضد الحزم: الدوري في...

آخر الاخبار
أولى لقطات خسوف القمر الليلة
العالم

أولى لقطات خسوف القمر الليلة

العالم
حبس الكويتية فاطمة المؤمن 3 سنوات وسحب رخصة القيادة
مشاهير

حبس الكويتية فاطمة المؤمن 3 سنوات وسحب...

مشاهير
أرقام مميزة لـ ميتروفيتش في ليلة الهاتريك الأول آسيويًّا
الرياضة

أرقام مميزة لـ ميتروفيتش في ليلة الهاتريك...

الرياضة
3 أندية تُخطط لمقاضاة إيفرتون
الرياضة

3 أندية تُخطط لمقاضاة إيفرتون

الرياضة