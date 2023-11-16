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وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٩ مساءً
وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– خبير إدارة المخاطر المؤسسية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المخاطر، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير عام إدارة التمويل والاستثمار: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.

– أخصائي البروتوكولات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (العلاقات العامة، الاتصالات، التسويق).

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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