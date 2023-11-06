وظائف شاغرة لدى هيئة الملكية الفكرية

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أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو أي تخصص ذي الصلة؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– رئيس قسم تقديم الخدمات/ تقنية المعلومات.
– محلل تقديم الخدمات.
– محلل إدارة البيانات.
وأوضحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 نوفمبر 2023م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)