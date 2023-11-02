4 التزامات على مستفيدي البناء الذاتي من سكني وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة في شركة الملاحة الجوية وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية القطرية حكم بالبراءة يُدخل الفنان صبري عبدالمنعم المستشفى 7 مباريات تفتتح الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي السبت وظائف للنساء والرجال في وزارة الدفاع الشباب يواجه النصر .. نتائج قرعة كأس الملك باطن الأرض يحتوي على أجزاء من كوكب آخر! الاتحاد الآسيوي يقرر اعتبار الاتحاد فائزًا بثلاثية نظيفة ضد سباهان
أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– خبير مراجعة داخلية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، إدارة الأعمال، المالية)، أو ما يعادلها.
– أخصائي ميزانية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة المالية، المحاسبة)، أو ما يعادلها.
وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)