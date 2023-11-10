وظائف شاغرة لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط

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أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الوزارة في مدينة الرياض.
وبينت وزارة الاقتصاد والتخطيط، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– رئيس وحدة الاستثمار: شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (المالية، الاقتصاد)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير المشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة سلسلة الإمداد، إدارة الأعمال).
وأوضحت وزارة الاقتصاد والتخطيط، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)