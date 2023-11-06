وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة

أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– سكرتير أول.

– محلل لجان النظر في المخالفات.

– أخصائي لجان النظر في المخالفات.

– أخصائي أول لجان النظر في المخالفات.

– مسؤول إداري أول.

– مهندس خبير استدامة وتغير مناخي.

– أخصائي أول ميزانية.

– أخصائي أول أراضي ومحجوزات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)