وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5 مدن

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والرياض، وجدة، وتبوك، والظهران.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت شركة BAE SYSTEMS، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق دعم العمليات (الطائف).

– رئيس أنشطة العطاءات (الرياض).

– أخصائي التدريب (جدة).

– فني إصلاح هياكل طائرات/ الهوك (تبوك).

– رئيس فريق خدمات الدعم (الرياض).

– فني صيانة محركات (الظهران).

– فني أنظمة الخروج (تبوك).

– مسؤول قدرات إدارة الأسطول (الطائف).

– منسق أول إدراج القدرات (الطائف).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 11 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)