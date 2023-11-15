وظائف شاغرة للجنسين بشركة حلول الأولى

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أعلنت شركة حلول الأولى، المتخصصة في خدمات الأعمال، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في مدينة الرياض.
وبيّنت شركة حلول الأولى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير المحفظة.
– سكرتير تنفيذي.
– وكيل مركز الاتصال (عدد وظيفتين).
– مدير نظم إدارة الخدمات.
وأوضحت شركة حلول الأولى، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 نوفمبر 2023م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)