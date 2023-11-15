Icon

وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية Icon موسم الرياض يستضيف نزال اليوم الحاسم لأبطال العالم في الملاكمة 23 ديسمبر Icon وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سلمان للطاقة Icon وظائف شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة Icon ريف يستعرض المِيَز النسبية لمنطقة مكة المكرمة Icon خالد بن سلمان يؤكد لنظيره الفرنسي ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في غزة Icon وظائف شاغرة للجنسين في شركة روشن Icon حالة مطرية على معظم المناطق ابتداءً من السبت المقبل لنهاية الأسبوع Icon إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين Icon لا عمر محدد لسن التقاعد في نظام التأمينات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة للجنسين بشركة حلول الأولى

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٤ مساءً
وظائف شاغرة للجنسين بشركة حلول الأولى
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة حلول الأولى، المتخصصة في خدمات الأعمال، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف حلول الأولى

وبيّنت شركة حلول الأولى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
12 منطقة يحظر فيها إشعال النار منها الكثبان الرملية

12 منطقة يحظر فيها إشعال النار منها الكثبان الرملية

ثنائية تُهدي يوفنتوس ضد كالياري صدارة الدوري الإيطالي

ثنائية تُهدي يوفنتوس ضد كالياري صدارة الدوري الإيطالي

– مدير المحفظة.

– سكرتير تنفيذي.

– وكيل مركز الاتصال (عدد وظيفتين).

– مدير نظم إدارة الخدمات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة حلول الأولى، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 نوفمبر 2023م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مطالب لإدارة الأهلي بالتعاقد مع نونو سانتو
الرياضة

مطالب لإدارة الأهلي بالتعاقد مع نونو سانتو

الرياضة
عبدالعزيز بن سعود يستقبل عددًا من أهالي الشرقية
السعودية اليوم

عبدالعزيز بن سعود يستقبل عددًا من أهالي...

السعودية اليوم
نتائج ريال مدريد في غياب كورتوا قبل الكلاسيكو
آخر الاخبار

نتائج ريال مدريد في غياب كورتوا قبل...

آخر الاخبار
هيئة تنظيم الإعلام تطرح مشروع “نظام الإعلام” لمرئيات العموم
أخبار رئيسية

هيئة تنظيم الإعلام تطرح مشروع “نظام الإعلام”...

أخبار رئيسية
حالة مطرية غزيرة بالجوف والباحة.. و14 فرقة إسعافية في حالة تأهب
السعودية اليوم

حالة مطرية غزيرة بالجوف والباحة.. و14 فرقة...

السعودية اليوم
ولي العهد لرئيس الوزراء البريطاني: استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة
أخبار رئيسية

ولي العهد لرئيس الوزراء البريطاني: استهداف المدنيين...

أخبار رئيسية
مصرية تترك أمها أمام دار المسنين : مش قادرة أصرف على ولادي
غرائب

مصرية تترك أمها أمام دار المسنين :...

غرائب
حسان تمبكتي يقلق جماهير الهلال
الرياضة

حسان تمبكتي يقلق جماهير الهلال

الرياضة