لقطات توثق تدفق الشلالات غرب تبوك 3 عمليات أمنية ميدانية لضبط مروجي المخدرات وظائف شاغرة للجنسين بمتاجر الرقيب لوكاكو وأوسيمين يعترفان بندمهما بسبب الهلال 55 وظيفة شاغرة بفروع المجدوعي القابضة صندوق الاستثمارات العامة يوقع اتفاقية للاستحواذ على 25% من الخريّف للبترول 13 وظيفة شاغرة في مجموعة عبداللطيف جميل الفنون البصرية تضع مبنى المغرزات تحت تصرف الفن وظائف شاغرة في فروع الخطوط القطرية ذا هايف .. تجربة جديدة لعشاق الفنون الموسيقية الحديثة
أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في محافظة الخبر.
وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– منسق التسويق.
– ممثل خدمة النزلاء.
– أمين مخزون.
– مسؤول المشتريات والمخزون.
وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر 2023م.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)