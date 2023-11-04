وظائف شاغرة للجنسين بمركز أرامكو الطبي

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول قياس الجرعات/ العلاج الإشعاعي.
– أخصائي تخدير.
– أخصائي علم الأمراض.
– محلل فني أول لتقنية المعلومات.
– فني طب أسنان.
– مساعد هندسي/ خدمات المرافق.
– فني تخدير.
– فني بنك العيون.
– مساعد طبيب أسنان.
وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)