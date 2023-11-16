وظائف شاغرة للجنسين في البنك الإسلامي

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أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.
وأبرزت إدارة البنك الإسلامي للتنمية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي رئيسي/ المياه العالمية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المياه، هندسة المياه، دراسات التنمية الاجتماعية)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– أخصائي أول نشر التكنولوجيا: شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (الهندسة، الاقتصاد، الاستثمار التكنولوجي)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 ديسمبر 2023م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)