وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك خالد

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في وكالة الأعمال والشراكة المجتمعية، عن طرح عدد (5) فرص وظيفية شاغرة للرجال والنساء، بنظام العقود، لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مركز الأعمال (الإدارة العامة للاستثمار) بالمدينة الجامعية بالفرعاء.

تفاصيل وظائف جامعة الملك خالد

وأبرزت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير استثمار.

– أخصائي استثمار مساعد.

– أخصائي تحليل الأعمال.

– أخصائي إدارة مخاطر.

– محاسب ممارس أول.

شروط وظائف جامعة الملك خالد

وبيّنت الجامعة، أنّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك.

– ألا يكون محكومًا عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

– ألا يكون مفصولًا من الخدمة بالدولة.

– أن يكون لائقًا صحيًّا.

– معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية.

– توفر اختبار القدرة المعرفية مع إرفاق درجة الاختبار.

– يفضل إجادة اللغة الإنجليزية وإرفاق درجة الاختبار (TOFEL/ IELTS/ STEP) إن وجدت.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ إلكترونيًّا، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 12 جمادى الأولى 1445هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء الموافق 15 جمادى الأولى 1445هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)