وظائف شاغرة للجنسين في شركة تنفيذ

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أعلنت شركة تنفيذ، إحدى شركات مصرف الراجحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في عدد من مدن المملكة.
وأبرزت شركة تنفيذ، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– ممثل مبيعات تمويل الشركات.
– ممثل مبيعات التأمين المصرفي.
– ممثل مبيعات التمويل شخصي.
– ممثل مبيعات/ نقاط البيع.
– مشرف مبيعات التأمين المصرفي.
وأوضحت شركة تنفيذ، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)