وظائف شاغرة للجنسين في شركة روشن

أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف روشن العقارية

وأبرزت شركة روشن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير مركز الابتكار.

– مساعد مدير المجتمعات الذكية.

– مساعد مدير إدارة العقود.

– مدير أول إدارة العقود.

– مساعد مدير تخطيط وجدولة المشاريع.

– مدير البنية التحتية.

– مدير أول إدارة المشاريع.

– أخصائي مكتب خدمات تقنية المعلومات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة روشن، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)