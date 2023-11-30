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وظائف شاغرة للجنسين لدى أرامكو الطبي

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٨ مساءً
وظائف شاغرة للجنسين لدى أرامكو الطبي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وهندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو الطبي

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي علم الأمراض.

– فني بنك العيون.

– مساعد هندسي.

– مستشار أول خدمات المرضى.

– مساعد طبيب أسنان.

– أخصائي طب الأسرة.

– أخصائي أول الاتصالات.

– طبيب تخدير عام.

– طبيب جراحة تجميلية.

التقديم على الوظائف

وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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