وظائف صحية شاغرة في الجامعة الإسلامية

أعلنت الجامعة الإسلامية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، على نظام العقود، لحملة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الطبي الجامعي في المدينة المنورة.

تفاصيل وظائف الجامعة الإسلامية

وأبرزت الجامعة الإسلامية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب نائب/ أنف وأذن وحنجرة.

– طبيب نائب/ أطفال.

– طبيب نائب/ علاج عصب وجذور الأسنان.

– طبيب مقيم (طب عام- بشري).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الجامعة الإسلامية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 15 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 نوفمبر 2023م.

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)