وظائف فنية وإدارية شاغرة بشركة نادك

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجوف، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة نادك

وأبرزت شركة نادك، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني مراقبة الجودة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الكيمياء، الهندسة الكيميائية، علوم الأغذية)، أو ما يعادلها.

– أخصائي الرواتب: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة نادك، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)