وظائف في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في 7 مدن

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفر وظائف شاغرة (رجال/ نساء) لحملة الثانوية فأعلى، للعمل في (الرياض، جدة، الأحساء، الدمام، المدينة المنورة، نجران، القصيم) وفق المسميات الوظيفية التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- مسؤول مركز الأعمال.

2- مركز الرعاية النهارية للمعلمين.

3- مساعد الوحدة الثالث.

4- مهندس معماري.

5- مهندس إنشائي/ مدني.

6- مهندس المرافق والصيانة.

7- مهندس ميكانيكي.

8- فني كمبيوتر أول.

9- فني حاسب.

10- مساعد وحدة (تمهير).

11- مساعد اداري ثالث (تمهير).

12- مدير عمليات مشاريع المرافق.

13- ممثل مركز الاتصال (كول سنتر) (برنامج تمهير).

الوظائف الصحية:

1- استشاري التصوير النسائي.

2- استشاري أمراض الأوعية الدموية والأشعة التداخلية.

3- طبيب طاقم طب الطوارئ.

4- فني مختبر ثانٍ.

5- فني الموجات فوق الصوتية ثانٍ.

6- فني أشعة ثانٍ.

7- تقني التصوير المقطعي المحوسب ثانٍ.

8- طبيب الأرجل.

9- أخصائي الترميز السريري.

10- أخصائي أمراض النطق الثاني.

11- فني طبي ثانٍ.

12- فني توريد معقم مركزي ثانٍ.

13- ممرضة الموظفين.

14- ممرضة في العيادة.

15- مدير التمريض.

16- استشاري مشارك جراحة المخ والأعصاب.

17- طبيب أخصائي طب الأسرة.

18- استشاري الأشعة.

19- طبيب أخصائي أمراض الرئة.

20- فني مختبر قسطرة ثانٍ.

21- استشاري أمراض الدم.

22- استشاري مساعد طب الأعصاب.

23- استشاري التخدير.

24- استشاري مشارك أمراض القلب.

25- وغيرها من الوظائف الشاغرة.

طريقة التقديم:

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