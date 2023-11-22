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وظائف في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في 7 مدن

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢١ مساءً
وظائف في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في 7 مدن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفر وظائف شاغرة (رجال/ نساء) لحملة الثانوية فأعلى، للعمل في (الرياض، جدة، الأحساء، الدمام، المدينة المنورة، نجران، القصيم) وفق المسميات الوظيفية التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- مسؤول مركز الأعمال.
2- مركز الرعاية النهارية للمعلمين.
3- مساعد الوحدة الثالث.
4- مهندس معماري.
5- مهندس إنشائي/ مدني.
6- مهندس المرافق والصيانة.
7- مهندس ميكانيكي.
8- فني كمبيوتر أول.
9- فني حاسب.
10- مساعد وحدة (تمهير).
11- مساعد اداري ثالث (تمهير).
12- مدير عمليات مشاريع المرافق.
13- ممثل مركز الاتصال (كول سنتر) (برنامج تمهير).

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الوظائف الصحية:

1- استشاري التصوير النسائي.

2- استشاري أمراض الأوعية الدموية والأشعة التداخلية.

3- طبيب طاقم طب الطوارئ.

4- فني مختبر ثانٍ.

5- فني الموجات فوق الصوتية ثانٍ.

6- فني أشعة ثانٍ.

7- تقني التصوير المقطعي المحوسب ثانٍ.

8- طبيب الأرجل.

9- أخصائي الترميز السريري.

10- أخصائي أمراض النطق الثاني.

11- فني طبي ثانٍ.

12- فني توريد معقم مركزي ثانٍ.

13- ممرضة الموظفين.

14- ممرضة في العيادة.

15- مدير التمريض.

16- استشاري مشارك جراحة المخ والأعصاب.

17- طبيب أخصائي طب الأسرة.

18- استشاري الأشعة.

19- طبيب أخصائي أمراض الرئة.

20- فني مختبر قسطرة ثانٍ.

21- استشاري أمراض الدم.

22- استشاري مساعد طب الأعصاب.

23- استشاري التخدير.

24- استشاري مشارك أمراض القلب.

25- وغيرها من الوظائف الشاغرة.

طريقة التقديم:

رابط التقديم: اضغط هنا

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