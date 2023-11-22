وظائف في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في 7 مدن

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفر وظائف شاغرة (رجال/ نساء) لحملة الثانوية فأعلى، للعمل في (الرياض، جدة، الأحساء، الدمام، المدينة المنورة، نجران، القصيم) وفق المسميات الوظيفية التالية:
1- مسؤول مركز الأعمال.
2- مركز الرعاية النهارية للمعلمين.
3- مساعد الوحدة الثالث.
4- مهندس معماري.
5- مهندس إنشائي/ مدني.
6- مهندس المرافق والصيانة.
7- مهندس ميكانيكي.
8- فني كمبيوتر أول.
9- فني حاسب.
10- مساعد وحدة (تمهير).
11- مساعد اداري ثالث (تمهير).
12- مدير عمليات مشاريع المرافق.
13- ممثل مركز الاتصال (كول سنتر) (برنامج تمهير).
1- استشاري التصوير النسائي.
2- استشاري أمراض الأوعية الدموية والأشعة التداخلية.
3- طبيب طاقم طب الطوارئ.
4- فني مختبر ثانٍ.
5- فني الموجات فوق الصوتية ثانٍ.
6- فني أشعة ثانٍ.
7- تقني التصوير المقطعي المحوسب ثانٍ.
8- طبيب الأرجل.
9- أخصائي الترميز السريري.
10- أخصائي أمراض النطق الثاني.
11- فني طبي ثانٍ.
12- فني توريد معقم مركزي ثانٍ.
13- ممرضة الموظفين.
14- ممرضة في العيادة.
15- مدير التمريض.
16- استشاري مشارك جراحة المخ والأعصاب.
17- طبيب أخصائي طب الأسرة.
18- استشاري الأشعة.
19- طبيب أخصائي أمراض الرئة.
20- فني مختبر قسطرة ثانٍ.
21- استشاري أمراض الدم.
22- استشاري مساعد طب الأعصاب.
23- استشاري التخدير.
24- استشاري مشارك أمراض القلب.
25- وغيرها من الوظائف الشاغرة.
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