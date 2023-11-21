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وظائف لدى قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠١ مساءً
وظائف لدى قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي عن طرح وظائف على برامج التعاقد المباشر للمساندة في المنطقة الوسطى، والغربية، والشرقية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الشروط:

1. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2. أن يكون حاصلًا على المؤهل المطلوب للوظيفة.
3. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
4. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي أو ارتكب عملاً مخلاً بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره.
5. أن يكون غير متقاعد أو مفصولاً من الخدمة لأسباب تأديبية.
6. اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار.
7. اجتياز الكشف الطبي.
8. إرفاق الهوية الوطنية والمؤهلات العلمية ومعادلة الشهادة العلمية إذا كانت من خارج المملكة.
9. ​في حال إدخال البيانات أو إرفاقها بشكل غير صحيح سيتم استبعاد الطلب تلقائياً.

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موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/05/14هـ الموافق 2023/11/28م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/05/16هـ الموافق 2023/11/30م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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