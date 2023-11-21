وظائف لدى قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي

هيئة النقل تطلق أول شاحنة هيدروجينية في السعودية نواف العقيدي يثير قلق جماهير النصر المنتخب السعودي يتألق على ملعب عمان الدولي ضربة نوعية.. حرس الحدود يحبط تهريب 150 كجم قات مخدر بجازان القبض على مخالف لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر في الباحة أفضل 3 لاعبين تمريرًا في دوري روشن طبيبة تحذر من خطورة استخدام الشموع المعطرة في المنزل اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تصل موسكو صالح آل عباس نصف قوة الرياض الهجومية أمطار الخير والبركة تتواصل على معظم المناطق
أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي عن طرح وظائف على برامج التعاقد المباشر للمساندة في المنطقة الوسطى، والغربية، والشرقية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2. أن يكون حاصلًا على المؤهل المطلوب للوظيفة.
3. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
4. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي أو ارتكب عملاً مخلاً بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره.
5. أن يكون غير متقاعد أو مفصولاً من الخدمة لأسباب تأديبية.
6. اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار.
7. اجتياز الكشف الطبي.
8. إرفاق الهوية الوطنية والمؤهلات العلمية ومعادلة الشهادة العلمية إذا كانت من خارج المملكة.
9. في حال إدخال البيانات أو إرفاقها بشكل غير صحيح سيتم استبعاد الطلب تلقائياً.
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/05/14هـ الموافق 2023/11/28م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/05/16هـ الموافق 2023/11/30م.
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا