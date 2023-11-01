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في عدة تخصصات للعمل في الرياض

وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الأربعاء ١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٨ مساءً
وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:

الوظائف المتاحة:

– أخصائي دراسات الزكاة وضريبة الدخل (ZAKAT& Income Tax Studies Specialist)

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– مشرف تخطيط الخدمة ( Service Planning Supervisor

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– العلاقات العامة
– المحاسبة
– أو ما يعادلهم

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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