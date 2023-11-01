وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:
– أخصائي دراسات الزكاة وضريبة الدخل (ZAKAT& Income Tax Studies Specialist)
– أخصائي أول تطوير الخدمات (Service Development Senior Specialist)
– مشرف تخطيط الخدمة ( Service Planning Supervisor
– إدارة الأعمال
– العلاقات العامة
– المحاسبة
– أو ما يعادلهم
التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا