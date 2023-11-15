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وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بعدة تخصصات

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤١ مساءً
وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة (للرجال والنساء) حملة البكالوريوس فأعلى في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:

المسميات الوظيفية:

– خبير ذكاء الأعمال (Business Intelligence Expert)
– مدير عام التوعية (Awareness General Manager)
– مدير إدارة العلامة التجارية (Brand Management Director)
– أخصائي مراقبة العمليات (Operations Oversight Specialist)

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الاتصالات

– التسويق
– علوم الحاسب

– علم البيانات
– الهندسة الصناعية

– أو ما يعادلهم

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي:إضغط هنا ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

 

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