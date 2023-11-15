وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بعدة تخصصات

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة (للرجال والنساء) حملة البكالوريوس فأعلى في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية: