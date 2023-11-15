المنتخب السعودي يسعى لانطلاقة قوية بالتصفيات النقل والخدمات اللوجستية تتوج جهودها بالحصول على آيزو ISO/IEC 20000 وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بعدة تخصصات مارسيلو: رونالدو تحدث معي للانتقال للنصر لويس كاسترو يتفوق على كلوب وكولر في 2023 نتائج الأخضر بالتصفيات في غياب سالم الدوسري لقطات مذهلة لجريان سيول وادي بحرة لوبيتيغي يحسم موقفه من عرض الاتحاد وكالة موديز ترفع توقعاتها لنمو اقتصاد السعودية إلى 4.6% في 2024 أسباب الذعر الليلي عند الأطفال ونصائح لنوم هادئ
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة (للرجال والنساء) حملة البكالوريوس فأعلى في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:
– خبير ذكاء الأعمال (Business Intelligence Expert)
– مدير عام التوعية (Awareness General Manager)
– مدير إدارة العلامة التجارية (Brand Management Director)
– أخصائي مراقبة العمليات (Operations Oversight Specialist)
– إدارة الأعمال
– الاتصالات
– التسويق
– علوم الحاسب
– علم البيانات
– الهندسة الصناعية
– أو ما يعادلهم
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي:إضغط هنا ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.