وظائف للنساء والرجال في وزارة الدفاع

أعلنت قيادة الاستقطاب العسكري المشترك في وزارة الدفاع أنها تبدأ الأحد المقبل، في استقبال طلبات الراغبين في التقدم على الوظائف العسكرية للرجال والنساء.

وظائف عسكرية

وقالت وزارة الدفاع عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس: إن الوظائف للرجال والنساء في مختلف التخصصات، فيما أفادت بأن المؤهلات المطلوبة هي بكالوريوس ودبلوم والثانوية العامة.

فترة التقديم

وتابعت أن فترة التقديم تبدأ من يوم 21 ربيع الآخر حتى 25 ربيع الآخر 1445هـ، وذلك عبر موقع قيادة الاستقطاب العسكري المشترك للقوات المسلحة على الرابط التالي: هنا.