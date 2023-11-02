Icon

4 التزامات على مستفيدي البناء الذاتي من سكني Icon وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة Icon وظائف شاغرة في شركة الملاحة الجوية Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية القطرية Icon حكم بالبراءة يُدخل الفنان صبري عبدالمنعم المستشفى Icon 7 مباريات تفتتح الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي السبت Icon وظائف للنساء والرجال في وزارة الدفاع Icon الشباب يواجه النصر .. نتائج قرعة كأس الملك Icon باطن الأرض يحتوي على أجزاء من كوكب آخر! Icon الاتحاد الآسيوي يقرر اعتبار الاتحاد فائزًا بثلاثية نظيفة ضد سباهان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
المؤهلات المطلوبة بكالوريوس ودبلوم والثانوية العامة

وظائف للنساء والرجال في وزارة الدفاع

الخميس ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٦ مساءً
وظائف للنساء والرجال في وزارة الدفاع
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت قيادة الاستقطاب العسكري المشترك في وزارة الدفاع أنها تبدأ الأحد المقبل، في استقبال طلبات الراغبين في التقدم على الوظائف العسكرية للرجال والنساء.

وظائف عسكرية

وقالت وزارة الدفاع عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس: إن الوظائف للرجال والنساء في مختلف التخصصات، فيما أفادت بأن المؤهلات المطلوبة هي بكالوريوس ودبلوم والثانوية العامة.

قد يهمّك أيضاً
عبدالرحمن بن مساعد لـ مرتزقة الإعلام: لن تؤثر قيد أنملة .. كان غيرك أشطر!

عبدالرحمن بن مساعد لـ مرتزقة الإعلام: لن تؤثر قيد أنملة .. كان...

حالة مطرية غزيرة بالجوف والباحة.. و14 فرقة إسعافية في حالة تأهب

حالة مطرية غزيرة بالجوف والباحة.. و14 فرقة إسعافية في حالة تأهب

فترة التقديم

وتابعت أن فترة التقديم تبدأ من يوم 21 ربيع الآخر حتى 25 ربيع الآخر 1445هـ، وذلك عبر موقع قيادة الاستقطاب العسكري المشترك للقوات المسلحة على الرابط التالي: هنا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة
أخبار رئيسية

أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة

أخبار رئيسية
بايدن يحث نتنياهو على استمرار قصف غزة
العالم

بايدن يحث نتنياهو على استمرار قصف غزة

العالم
جوجل تحذف تطبيقاً شهيراً يخص الأفلام والبرامج التلفزيونية
تكنولوجيا

جوجل تحذف تطبيقاً شهيراً يخص الأفلام والبرامج...

تكنولوجيا
الهند غاضبة بعد 24 وفاة بمستشفى نصفهم رُضع
العالم

الهند غاضبة بعد 24 وفاة بمستشفى نصفهم...

العالم
الوقت يداهم غزة
العالم

الوقت يداهم غزة

العالم
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع

وظائف
الزعاق: نعيش هذه الفترة أجواء الفصول الأربعة يومياً في السعودية
السعودية اليوم

الزعاق: نعيش هذه الفترة أجواء الفصول الأربعة...

السعودية اليوم
باريس سان جيرمان يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في رين
الرياضة

باريس سان جيرمان يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية...

الرياضة