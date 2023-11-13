وظائف هندسية وإدارية شاغرة في وزارة الطاقة

أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس محترف تنظيم وتخطيط أعمال تكرير وتجزئة غاز طبيعي.

– أخصائي قياس أداء.

– أخصائي أول قياس أداء.

– مستشار/ المبادرات الإستراتيجية.

– فني أول/ تقنية المعلومات.

– أخصائي أول عمليات بيانات.

– أخصائي أول اقتصاديات الغاز.

– أخصائي اتفاقيات ثنائية.

– مهندس أول استدامة وتغير مناخي.

– أخصائي سياسات وأداء وامتثال بيئي.

– أخصائي أول سياسات وأداء وامتثال بيئي.

– خبير سياسات وأداء وامتثال بيئي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)