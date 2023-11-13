رسائل جماهير المنتخب السعودي لـ يايا توريه أوبك ترفع توقعاتها لنمو الطلب والعرض بسوق النفط رقم آسيوي يمنح محمد البريك التفوق على نجم النصر 3 محاور و7 مزايا مهمة في واجهة أبحر البحرية وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع وظائف هندسية وإدارية شاغرة في وزارة الطاقة وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر 51 وظيفة شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال وظائف شاغرة بشركة رتال للتطوير العمراني وظائف فنية وإدارية شاغرة بشركة نادك
أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في مدينة الرياض.
وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس محترف تنظيم وتخطيط أعمال تكرير وتجزئة غاز طبيعي.
– أخصائي قياس أداء.
– أخصائي أول قياس أداء.
– مستشار/ المبادرات الإستراتيجية.
– فني أول/ تقنية المعلومات.
– أخصائي أول عمليات بيانات.
– أخصائي أول اقتصاديات الغاز.
– أخصائي اتفاقيات ثنائية.
– مهندس أول استدامة وتغير مناخي.
– أخصائي سياسات وأداء وامتثال بيئي.
– أخصائي أول سياسات وأداء وامتثال بيئي.
– خبير سياسات وأداء وامتثال بيئي.
وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)