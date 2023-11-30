وظائف هندسية وإدارية شاغرة في BAE SYSTEMS

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والرياض، وتبوك، والطائف.
وأبرزت شركة BAE SYSTEMS، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– رئيس قسم الهندسة/ التدريب الفني والقوى العاملة (الظهران).
– مدير فريق خدمات الدعم (الرياض).
– أخصائي صيانة الطائرات (الرياض).
– أخصائي خلية عمليات الأسطول (تبوك).
– مشرف خلية تدريب تحميل الأسلحة (الطائف).
– مطور الوسائط الرقمية (الظهران).
وأوضحت شركة BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 12 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)