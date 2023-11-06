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وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى المراعي

الإثنين ٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٠ مساءً
وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى المراعي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الخرج، والرياض.

تفاصيل وظائف المراعي

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مدير فريق أول/ الهندسة (الخرج): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية).

– أخصائي التواصل الداخلي (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية، التسويق، العلاقات العامة)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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