وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى BAE SYSTEMS

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والرياض، والدمام، والطائف.
وأبرزت شركة BAE SYSTEMS، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف المعايرة (الظهران).
– مدير الاتصالات والعمليات (الرياض).
– مدرب/ أخصائي العمليات (الدمام).
– أخصائي تفتيش (الطائف).
– مشرف خلية تدريب تحميل الأسلحة (الطائف).
– مهندس شبكات أول (الطائف).
– رئيس التكامل/ حوكمة وضمان إدارة المشاريع (الرياض).
وأوضحت شركة BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 20 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)