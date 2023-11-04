وعد كانتي لجماهير الاتحاد

قدم النجم الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد وعدًا لجماهير ناديه وذلك بعد الخسارة أمس من نادي الشباب في بطولة دوري روشن.

تعليق كانتي

وقال النجم نجولو كانتي قبل مواجهة الاتحاد لفريق القوة الجوية العراقي في بطولة دوري أبطال آسيا: “الخسارة من الشباب لن تؤثر علينا وسنقاتل للفوز في مباراة القوة الجوية في دوري أبطال آسيا وسنعود بقوة”.

ويستعد الاتحاد لمواجهة فريق القوة الجوية بعد غد في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

اعتبار الاتحاد فائزًا بثلاثية

وقبل مباراة القوة الجوية، قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتبار نادي الاتحاد فائزًا على فريق سباهان أصفهان الإيراني بنتيجة 3- 0 وذلك بعد إلغاء مباراتهما التي كانت مقررة في 2 أكتوبر الماضي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وجاء الإلغاء، بعد مغادرة لاعبي العميد ملعب نقش جهان في طهران الذي كان من المقرر إقامة المباراة عليه اعتراضًا على ممارسات النادي الإيراني بوضع صور وتماثيل بعيدة عن مجال الرياضة.

وطالب لاعبو العميد، طاقم حكام المباراة ومراقبها بإزالة الصور والتماثيل عن ممر دخول اللاعبين ولم يتم التجاوب؛ مما أدى لإلغاء المباراة.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقّب على إلغاء اللقاء قائلًا في بيان له: “تم إلغاء المباراة، والتي كان من المقرر إقامتها في أصفهان الليلة، يجدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التزامه بضمان سلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين”.