وفاة الباشكاتب محمد الأمين أيقونة الفن السوداني المعاصر

نعى العديد من السودانيين الفنان الراحل محمد الأمين المعروف بلقب الباشكاتب بعد رحلة قصيرة مع المرض الذي لم يمهله طويلاً.

ليلة حزينة

وعبر موقع إكس كتب محبو الفنان الراحل عبارات الرثاء المؤثرة حيث قال معاوية البخاري:” ليلة حزينة وفاة الموسيقار السوداني الفنان العملاق محمد الأمين بمستشفى ألكساندريا في ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية إثر علة لم تمهله طويلاً نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يعوض البلاد في فقده”.

أما هدى عربي فقالت : “يا الله الباشكاتب الموسيقار الفنان محمد الأمين في ذمة الله.. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

بينما قال طارق فارح :” ضجعة الموت رغدة يستريح الجسم فيها .. والعيش مثل السهاد .. رحيل الفنان محمد الأمين، فقدٌ عظيم في زمن مرير .. تبكيك الجوامع اللي انبنت ضانقيل.. خالص العزاء للشعب السوداني ولأسرته وأهله ومحبيه و”إنّا لله وإنا إليه راجعون”.

محمد الأمين أيقونة سودانية معاصرة

والمعروف أن الأمين من مواليد فبراير 1943 هو موسيقار، ومغن سوداني، يعتبر أحد أيقونات الغناء والموسيقى السودانية المعاصرة، ومن أكثرهم صيتاً، وله دور كبير في تطوير الموسيقى السودانية ونشرها خارج السودان.

ولد الأمين، في مدينة ودمدني بولاية الجزيرة وقد جذبه إلى عالم الموسيقى والغناء منذ نعومة أظافره خاله الأستاذ بله يوسف الأزيرق فأجاد آلة المزمار ثم آلة العود التي تمكن منها وهو لم يتعد الاثني عشر عاماً.

شارك في الكثير من المهرجانات الغنائية داخل وخارج السودان وقدم العديد من الحفلات في الدول العربية والأوربية والولايات المتحدة الأمريكية، ومنحته جامعة النيلين الدكتوراه الفخرية في عام 2010 كما منحته رئاسة الجمهورية السودانية وسام الجدارة في ذكرى الاستقلال 2014.