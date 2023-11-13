Icon

وظائف شاغرة في الهيئة العامة لعقارات الدولة Icon وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية Icon السلمي : الشعبوية تتصدر باللعب على عواطف الشعوب Icon إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي 4 مناطق والدفاع المدني يحذر Icon الدفاع المدني يخلي 3 أشخاص بعد حريق في الرياض Icon جوازات مطار حائل تعيد مسافرًا أفغانيًا حاول الدخول بجواز مزور Icon تدفق سيول جبل اللوز بعد أمطار تبوك Icon جسر الملك فهد يذكر بشروط دخول الخادمة والسائق للبحرين Icon الموارد البشرية لـ القطاع الخاص: وثقوا عقود العاملين Icon إحباط تهريب 852 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

مشاهير
حصاد اليوم

وفاة الباشكاتب محمد الأمين أيقونة الفن السوداني المعاصر

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٧ مساءً
وفاة الباشكاتب محمد الأمين أيقونة الفن السوداني المعاصر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نعى العديد من السودانيين الفنان الراحل محمد الأمين المعروف بلقب الباشكاتب بعد رحلة قصيرة مع المرض الذي لم يمهله طويلاً.

ليلة حزينة

وعبر موقع إكس كتب محبو الفنان الراحل عبارات الرثاء المؤثرة حيث قال معاوية البخاري:” ليلة حزينة وفاة الموسيقار السوداني الفنان العملاق محمد الأمين بمستشفى ألكساندريا في ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية إثر علة لم تمهله طويلاً نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يعوض البلاد في فقده”.

قد يهمّك أيضاً
لقطات توثق عواصف وأمطار الفجر على جدة

لقطات توثق عواصف وأمطار الفجر على جدة

تعليم جازان يستقبل 170 ألف طالب وطالبة لأداء اختبارات نهاية الفصل الأول

تعليم جازان يستقبل 170 ألف طالب وطالبة لأداء اختبارات نهاية الفصل الأول

أما هدى عربي فقالت : “يا الله الباشكاتب الموسيقار الفنان محمد الأمين في ذمة الله.. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

بينما قال طارق فارح :” ضجعة الموت رغدة يستريح الجسم فيها .. والعيش مثل السهاد .. رحيل الفنان محمد الأمين، فقدٌ عظيم في زمن مرير .. تبكيك الجوامع اللي انبنت ضانقيل.. خالص العزاء للشعب السوداني ولأسرته وأهله ومحبيه  و”إنّا لله وإنا إليه راجعون”.

محمد الأمين أيقونة سودانية معاصرة

والمعروف أن الأمين من مواليد فبراير 1943 هو موسيقار، ومغن سوداني، يعتبر أحد أيقونات الغناء والموسيقى السودانية المعاصرة، ومن أكثرهم صيتاً، وله دور كبير في تطوير الموسيقى السودانية ونشرها خارج السودان.

ولد  الأمين، في مدينة ودمدني بولاية الجزيرة وقد جذبه إلى عالم الموسيقى والغناء منذ نعومة أظافره خاله الأستاذ بله يوسف الأزيرق فأجاد آلة المزمار ثم آلة العود التي تمكن منها وهو لم يتعد الاثني عشر عاماً.

شارك في الكثير من المهرجانات الغنائية داخل وخارج السودان وقدم العديد من الحفلات في الدول العربية والأوربية والولايات المتحدة الأمريكية، ومنحته جامعة النيلين الدكتوراه الفخرية في عام 2010 كما منحته رئاسة الجمهورية السودانية وسام الجدارة في ذكرى الاستقلال 2014.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

700 ألف ساعة عمل آمنة في المدرج الغربي لمطار الدمام
السعودية اليوم

700 ألف ساعة عمل آمنة في المدرج...

السعودية اليوم
نصيحة محمد عبده للمواهب الشابة : اقرأوا القرآن
مشاهير

نصيحة محمد عبده للمواهب الشابة : اقرأوا...

مشاهير
مانشيني والأخضر لم يتذوقا طعم الفوز في 360 دقيقة
الرياضة

مانشيني والأخضر لم يتذوقا طعم الفوز في...

الرياضة
الإرادة السعودية لا حدود لها وافتتاح أسطوري لموسم الرياض 28 أكتوبر
الترفيه

الإرادة السعودية لا حدود لها وافتتاح أسطوري...

الترفيه
تعليق الدراسة الحضورية المسائية في مكة والجموم والكامل وبحرة
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية المسائية في مكة والجموم...

السعودية اليوم
تاوامبا يمنح الأفضلية للأخدود ضد الحزم بالشوط الأول
الرياضة

تاوامبا يمنح الأفضلية للأخدود ضد الحزم بالشوط...

الرياضة
أبها يقلب تأخره أمام الأخدود إلى فوز بثلاثية
الرياضة

أبها يقلب تأخره أمام الأخدود إلى فوز...

الرياضة
تقويم التعليم: إعلان نتائج الاختبارات الرقمية بعد الاختبار بـ 3 أيام عمل
السعودية اليوم

تقويم التعليم: إعلان نتائج الاختبارات الرقمية بعد...

السعودية اليوم