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تعرض لأزمة صحية في يونيو الماضي

وفاة الفنان طارق عبدالعزيز داخل موقع تصوير فيلمه الجديد

الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٦ مساءً
وفاة الفنان طارق عبدالعزيز داخل موقع تصوير فيلمه الجديد
المواطن - فريق التحرير

توفي، اليوم الأحد، الممثل المصري طارق عبدالعزيز، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل موقع تصوير فيلم “وبقينا اثنين”، نُقل على إثرها إلى مستشفى زايد التخصصي.

أزمة قلبية

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر مقرب أن الفنان طارق عبدالعزيز سقط أثناء تصوير أحد مشاهده، وأصيب ببعض التشنجات، وتوقف نبض قلبه وعاد مرة أخرى، لينتقل للمستشفى رفقة نجله، قبل أن يفارق الحياة هناك.

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وكان طارق عبدالعزيز قد تعرض لأزمة صحية في يونيو الماضي وخضع لعملية قسطرة في القلب.

يذكر أن آخر أعمال طارق عبدالعزيز كان مشاركته في مسلسل “أعمل إيه” بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، طارق عبدالعزيز، هدى الإدريسي، صبري عبدالمنعم، أحمد والي، نور إيهاب، إيمي الجندي، ريهام الشنواني، أحمد جمال سعيد، محمد مهران، ندى بسيوني، بيلار أحمد سامي، إخراج خالد الحلفاوي.

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