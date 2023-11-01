وفاة جواهر الكويتية بعد معاناة مع المرض

توفيت اليوم الأربعاء الفنانة جواهر الكويتية عن عمر يناهز 45 عامًا، بعد صراع مع مرض سرطان المعدة.

وشهدت جواهر خلال الفترة الماضية تدهورًا كبيرًا في حالتها الصحية خاصة بعد خضوعها لعملية جراحية في أحد مستشفيات العاصمة الإنجليزية لندن، وبعد عودتها إلى الكويت تعرضت لنزيف حاد في المعدة، وفقدت الكثير من وزنها وأصبح الوضع أكثر تعقيدًا حتى لفظت أنفساها الأخيرة.

من هي جواهر الكويتية؟

جواهر الكويتية ممثلة ولدت في الكويت عام 1977، وبدأت مشوارها الفني عام 1990 من خلال مسرحية الأطفال “الخفاش” وبعدها ظهرت في فيديو كليب للمغني خالد بن حسين، وكانت بداية الألفية الانطلاقة الحقيقية لجواهر الكويتية حيث تعرف الجمهور على موهبتها من خلال دورها في مسلسل “يوم آخر” إلا أنها غابت عن التمثيل ست سنوات إلى حين إكمال دراستها لتعود بقوة في عام 1997 من خلال أربعة مسلسلات في العام نفسه.

وتزوجت الفنانة جواهر الكويتية مرتين، وأسفرت الزيجتين عن أربعة أطفال هم مريم ويعقوب ومنى وابنتها الصغرى إيلان، ورفضت جواهر الإفصاح عن أي معلومات متعلقة بأزواجها، واقتصرت تصريحاتها بأنها ارتبطت في سن صغيرة بعد علاقة حبّ، لافتة إلى أنها لا ترفض الارتباط مرةً أخرى، ولكنها كرست حياتها في فترة ما بعد انفصالها لأعمالها الفنية ولعائلتها الصغيرة.

اعتزال

جواهر الكويتية اعتزلت مرتين في حياتها، الأولى كانت بعد عام 1997، ولم تخض في الأسباب والتفاصيل عن سبب توقفها عن التمثيل بعد تأديتها لثلاثة أعمال في العام نفسه، لتعود بقوة في عام 2003، لكن لم يمضِ سنتان إلا واعتزلت مرة أخرى في سنة 2005، بسبب تعرضها لضغوطات لم تكشف عنها، وقالت حينها: إنها تسعى لأن تُفرغ من وقتها لعائلتها.

ومن أبرز أعمال جواهر الكويتية في الدراما التلفزيونية “الليالي الحارقة” عام 1997، “عندما يحترق الثلج” عام 1998، “بيت تسونا سمرة” عام 1998، “اثنان في سلسلة الطريق” عام 1999، “البشر والبشر” عام 2002، “مشاعر غريبة” عام 2005، “ليلة العيد” عام 2010، “الشحرورة” عام 2011، “خط الحب المستحيل” عام 2012، “امرأة تبحث عن الاستغفار” عام 2013، “جار القمر” عام 2013 وغيرها من الأعمال.