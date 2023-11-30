وفاة وإصابة العشرات جراء حريق بفندق في كازاخستان

لقي 13 شخصًا حتفهم صباح اليوم، جراء حريق اندلع في فندق بمدينة ألماتا (العاصمة السابقة لكازاخستان).

قتلى وحالات اختناق

وذكرت مديرية الطوارئ بألماتا في بيان، بأنه تم العثور على 13 حالة وفاة بينما أصيب آخرون بحالات اختناق، حيث تدل التحقيقات المبدئية على أنهم اختنقوا بغاز أول أكسيد الكربون.

التحقيق في الحادث

وأضافت المديرية، أن هناك 72 شخصًا في الفندق، تمكن 59 من الخروج من المبنى بأنفسهم، ولا يزال التحقيق مستمرًا للتعرف على أسباب الحادث.