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طالبوا بتعديل هيكل الأجور

وقفة احتجاجية لصحفيي رويترز بالقاهرة وتهديد بالإضراب

الأحد ٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٧ مساءً
وقفة احتجاجية لصحفيي رويترز بالقاهرة وتهديد بالإضراب
المواطن - فريق التحرير

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نظم الصحفيون العاملون في مكتب وكالة رويترز للأنباء في القاهرة وقفة احتجاجية لمدة ساعة داخل مكتب القاهرة اعتراضاً على هيكل أجور “غير عادل” لم يتماشَ مع الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها مصر منذ مارس 2022.

وقفة احتجاجية وتهديد بالإضراب

وأكد الصحفيون أن هيكل الأجور، لا يوفر لهم الحماية من التقلبات الاقتصادية ولا يتماشى مع هياكل الأجور المطبقة في مكاتب أخرى في المنطقة.

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جاءت الوقفة بعد مفاوضات ومخاطبات بين الصحفيين والنقابة مع إدارة الوكالة خلال الشهور الماضية لتحقيق مطالبهم.

وشارك نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي في الوقفة الاحتجاجية، وأعلن تضامنه مع مطالب الصحفيين المشروعة، وأكد مساندة النقابة الكاملة لمطالبهم ووقوفها إلى جانبهم لحين تحقيقها.

وأكد الصحفيون، خلال الوقفة، على تقديرهم واعتزازهم بالعمل في الوكالة العريقة. وشددوا على أن تحركهم يأتي حرصاً منهم على الوصول إلى معادلة عمل متوازنة تحفظ لهم حقهم في رواتب عادلة تكافئ الجهد الكبير الذي يبذلونه لتقديم أفضل تغطية للأحداث في مصر ومنطقة الشرق الأوسط والأخبار العالمية خاصة في ظل الأحداث العصيبة التي تشهدها المنطقة.

خطوات قانونية

ودعا صحفيو رويترز إدارة الوكالة للتفاعل الإيجابي مع مطالبهم مؤكدين أنهم سيبدأون في اتخاذ الخطوات القانونية لتنظيم إضراب عن العمل لمدة يوم واحد وذلك يوم الخميس 23 نوفمبر حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وأعلن ممثلو النقابة تضامنهم مع مطالب صحفيي رويترز وحقهم في الاحتجاج والإضراب لتحقيق مطالبهم المشروعة، وأكد نقيب الصحفيين تضامنه مع حق الزملاء مطالبا إدارة الوكالة بسرعة الاستجابة لمطالب الزملاء المشروعة للحفاظ على مصالح الطرفين، إيماناً بحق المجتمع في صحافة حرة ومتنوعة.

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