وكالة موديز ترفع توقعاتها لنمو اقتصاد السعودية إلى 4.6% في 2024

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو اقتصاد السعودية في 2024 إلى 4.6% على أن يسجل النمو 4% في عام 2025.

نمو اقتصاد السعودية

وأوضح تقرير للوكالة، حول آفاق النمو في الأسواق الناشئة أن النمو في السعودية سيبلغ 0.1% فقط في 2023 وذلك في خفض لتوقعاتها مقارنة مع توقعات سابقة صادرة منذ أغسطس.

كان صندوق النقد الدولي خفض في أكتوبر توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 0.8% في 2023 مقارنة مع تقدير للنمو نسبته 1.9% في تقدير أصدره الصندوق في يوليو.

ورفع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي توقعه لنمو الاقتصاد السعودي في 2024 إلى نمو نسبته 4% بالمقارنة مع 1.2% في التقدير السابق.