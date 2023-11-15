وكالة موديز ترفع توقعاتها لنمو اقتصاد السعودية إلى 4.6% في 2024 أسباب الذعر الليلي عند الأطفال ونصائح لنوم هادئ لقطات لجريان السيول على طريق مكة القديم جامعة الملك عبدالعزيز تعلن أرقام المرشحين على الوظائف الأكاديمية وصول الطائرة الإغاثية السعودية السابعة لإغاثة غزة أمطار غزيرة على جدة والأرصاد تمدد الإنذار حتى الـ6 مساء حساب المواطن يوضح طريقة تحويل التابع لمستقل إغلاق طريق الهدا في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار إطلاق شهادة الخدمة لموظفي القطاع الخاص عبر منصة قوى رادار جدة يرصد اقتراب السحب الركامية الرعدية الممطرة
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو اقتصاد السعودية في 2024 إلى 4.6% على أن يسجل النمو 4% في عام 2025.
وأوضح تقرير للوكالة، حول آفاق النمو في الأسواق الناشئة أن النمو في السعودية سيبلغ 0.1% فقط في 2023 وذلك في خفض لتوقعاتها مقارنة مع توقعات سابقة صادرة منذ أغسطس.
كان صندوق النقد الدولي خفض في أكتوبر توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 0.8% في 2023 مقارنة مع تقدير للنمو نسبته 1.9% في تقدير أصدره الصندوق في يوليو.
ورفع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي توقعه لنمو الاقتصاد السعودي في 2024 إلى نمو نسبته 4% بالمقارنة مع 1.2% في التقدير السابق.