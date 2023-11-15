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توقعت أن يسجل النمو 4% في عام 2025

وكالة موديز ترفع توقعاتها لنمو اقتصاد السعودية إلى 4.6% في 2024

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٦ مساءً
وكالة موديز ترفع توقعاتها لنمو اقتصاد السعودية إلى 4.6% في 2024
المواطن - فريق التحرير

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رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو اقتصاد السعودية في 2024 إلى 4.6% على أن يسجل النمو 4% في عام 2025.

نمو اقتصاد السعودية

وأوضح تقرير للوكالة، حول آفاق النمو في الأسواق الناشئة أن النمو في السعودية سيبلغ 0.1% فقط في 2023 وذلك في خفض لتوقعاتها مقارنة مع توقعات سابقة صادرة منذ أغسطس.

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كان صندوق النقد الدولي خفض في أكتوبر توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 0.8% في 2023 مقارنة مع تقدير للنمو نسبته 1.9% في تقدير أصدره الصندوق في يوليو.

ورفع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي توقعه لنمو الاقتصاد السعودي في 2024 إلى نمو نسبته 4% بالمقارنة مع 1.2% في التقدير السابق.

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