ولادة على متن طائرة متجهة من تبوك إلى جدة

بادر طاقم رحلة تابعة لـ”الخطوط السعودية”، لمساعدة سيدة من الجنسية البنجلاديشية على الولادة بشكل طبيعي على متن الطائرة خلال رحلة متجهة من تبوك إلى جدة.

وكانت السيدة قد استنجدت بطاقم الطائرة عند الساعة 10:30 مساء على ارتفاع 36 ألف قدم؛ طالبة الدعم الطبي، وعلى الفور تعامل الطاقم مع الموقف الطارئ باحترافية لتدربهم طبياً على التعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة بشكل دقيق لضمان سلامة الضيوف.

طبيبان على متن الطائرة

وكان من ضِمن ركاب الرحلة فريقان لكرة القدم وبرفقتهما طبيبان، حيث تم التعامل مع الحالة بمساعدة أحد الركاب الذي كان يترجم تعليمات الطبيب للسيدة، إلى أن وضعت طفلها بسلام.

وقرر الطبيب عدم فصل الحبل السري من الطفل حتى يقوم فريق الدعم الطبي بمطار جدة بمعالجة الحالة بشكل كامل، وعند وصول الطائرة إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، صعد فريق الدعم الطبي إلى الطائرة وباشر الحالة، وقام بفصل الحبل السري بنجاح وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للأم والطفل.