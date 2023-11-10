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نجح في إمتاع الجمهور أمس خلال مشاركته في الحفل

وليد محمد ذو الـ 16 عامًا يخطف الأنظار في ليلة روائع بليغ حمدي

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٢ مساءً
وليد محمد ذو الـ 16 عامًا يخطف الأنظار في ليلة روائع بليغ حمدي
المواطن - فريق التحرير

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نجح الفنان الشاب وليد محمد، في خطف الأنظار يوم أمس الخميس خلال مشاركته في حفل روائع بليغ حمدي وذلك من خلال غنائه لأغنية سواح على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض 2023.

مشاركة رغم صغر السن

جاءت مشاركة وليد محمد مع النجوم نانسي عجرم وأنغام وأصالة ومي فاروق وماجد المهندس وصابر الرباعي، على الرغم من صغر سنه، ليؤكد بمشاركته أن المملكة تزخر بالعديد من المواهب.

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ويبلغ وليد من العمر 16 عامًا وبحسب تقارير سابقة، تربى على سماع أغاني العمالقة منها السيدة أم كلثوم وعبدالحليم حافظ وتعلم العود من خلال والده الهاوي للآلات الموسيقية ووصل إلى مستوى مميز في العزف بالعود بسبب نشأته في أسرة موسيقية.

قصة موهبة

وسنحت الفرصة للشاب وليد محمد من خلال إيمان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بموهبته الكبيرة وتشجعيه له لتخرج هذه الموهبة إلى النور، حيث نشر آل الشيخ صورة مع وليد محمد وعلق عليها بالقول: “ولدنا الموهبة السعودية وليد محمد”.

تعليق وشكر

ونجح الفنان الشاب في أن يمتع الجمهور أمس خلال مشاركته في حفل روائع بليغ حمدي، وبعد الحفل كتب وليد عبر حسابه بمنصة إكس منشورًا قال فيه: فخور جدًّا أن أكون ضمن هذا الحفل الكريم، هذه الليلة التي ستظل عالقة في الأذهان، ليلة روائع بليغ حمدي، ضمن عملاقة الفنانين في الوطن العربي، بقيادة المايسترو الكبير وليد فايد، وفرقة الأوركسترا العملاقة.

وتابع وليد محمد: كل الشكر موصول أولًا: لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، كنت أنت الداعم الأول والحقيقي لي، وللكثير من المواهب والمبدعين في المملكة العربية السعودية، أشكر الجمهور الكريم على تفاعلهم، أشكر هيئة الترفيه على إقامة هذه الليلة الخالدة، وأشكر شركة بنش مارك على هذا التنظيم الرائع وجميع القائمين على هذا الحفل.

 

 

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