ولي العهد: حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة السبيل الوحيد لتحقيق السلام

انطلقت في العاصمة الرياض، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تؤكد رفضها القاطع للعدوان والتهجير القسري للسكان في قطاع غزة.

وقال ولي العهد: “يسرني نيابة عن خادم الحرمين الشريفين أن أرحب بكم وأنقل لكم تمنياته بنجاح هذه القمة”.

نرفض الحرب الشعواء في قطاع غزة

وأضاف: “يأتي انعقاد هذه القمة في ظروف استثنائية ومؤلمة، ونجدد رفضنا لهذه الحرب الشعواء التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون”.

وتابع ولي العهد: “لقد بذلت المملكة جهوداً حثيثة منذ بداية الأحداث في غزة واستمرت بالتشاور والتنسيق لوقف الحرب، ونجدد مطالبنا بالوقف الفوري للعمليات العسكرية، ونؤكد الدعوة للإفراج عن الرهائن المحتجزين وحفظ الأرواح”.

وأضاف: “إننا أمام كارثة إنسانية تشهد على فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حد على الانتهاكات الإسرائيلية؛ لتبرهن على ازدواجية المعايير”.

العمل لفك الحصار وإدخال المساعدات

وتابع ولي العهد: “الأمر يتطلب منا جهداً جماعياً منسقاً للقيام بتحرك فعال لمواجهة هذا الوضع المؤسف، وندعو إلى العمل معاً لفك الحصار بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة”.

وشدد ولي العهد، على أن المملكة تؤكد رفضها القاطع لاستمرار العدوان والتهجير القسري لسكان غزة ونحمّل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني”.

وختم ولي العهد : “إننا على يقين بأن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.