ولي العهد يتلقى اتصالًا من رئيس أوكرانيا

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالاً هاتفياً اليوم من فخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا.
وقد أكد سمو ولي العهد خلال الاتصال حرص المملكة ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة (الأوكرانية – الروسية) سياسياً، فيما نوه فخامة الرئيس الأوكراني بالجهود التي تبذلها المملكة في هذا الصدد.
كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.