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ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كينيا

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٦ مساءً
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كينيا
المواطن - واس

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، رسالة خطية، من فخامة الرئيس وليام روتو رئيس جمهورية كينيا، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله اليوم في مقر الوزارة بالرياض، المبعوث الخاص لفخامة رئيس جمهورية كينيا نور الدين محمد حاج.

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وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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